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Путин: в новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тысяч детей

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В новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тыс. детей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин: в новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тысяч детей
  • Gettyimages.ru

«В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей», — цитирует его ТАСС.

Также президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей, а также о том, что ещё предстоит сделать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября прошлого года.

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