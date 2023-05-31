Путин: в новых регионах России провели медицинское обследование более 300 тысяч детей
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«В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей», — цитирует его ТАСС.
Также президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей, а также о том, что ещё предстоит сделать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября прошлого года.