В ДНР направили в суд дело украинского военного, убившего 16 мирных жителей в Мариуполе
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Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
В заявлении сказано, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины Дениса Рашпля.
Отмечается, что он с 28 февраля по 9 апреля прошлого года, находясь на боевых позициях на территории ЧАО «Азовобщемаш» в городе Мариуполе и исполняя заведомо незаконные приказы командиров, множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова совершил убийство 16 гражданских лиц и покушение на убийство девяти лиц, которым удалось выжить, скрывшись с мест обстрелов.
Ранее в Главной военной прокуратуре России сообщили, что Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова.
Он признан виновным по трём статьям, среди которых — покушение на убийство, совершённое общеопасным способом.
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВС Украины ведут обстрел из всех видов РСЗО.