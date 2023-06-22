В ДНР направили в суд дело украинского военного, убившего 16 мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, который застрелил 16 мирных жителей Мариуполя и совершил покушение на убийство девяти человек.

Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

В заявлении сказано, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины Дениса Рашпля.

Отмечается, что он с 28 февраля по 9 апреля прошлого года, находясь на боевых позициях на территории ЧАО «Азовобщемаш» в городе Мариуполе и исполняя заведомо незаконные приказы командиров, множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова совершил убийство 16 гражданских лиц и покушение на убийство девяти лиц, которым удалось выжить, скрывшись с мест обстрелов.

Ранее в Главной военной прокуратуре России сообщили, что Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова.

Он признан виновным по трём статьям, среди которых — покушение на убийство, совершённое общеопасным способом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВС Украины ведут обстрел из всех видов РСЗО.