Бастрыкин: экспертизы показали, что ВСУ обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО

Экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВС Украины ведут обстрел из всех видов РСЗО.

Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Нами были назначены экспертизы осколков, изъятых при осмотрах мест обстрелов», — сказал он.

По словам Бастрыкина, их результаты показывают, что в нарушение норм международного права ВСУ ведут огонь по населённым пунктам из различных РСЗО как советского, так и западного производства, а также артиллерии крупных калибров и миномётов.

Он также сообщил, что суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, уже более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения.