Бастрыкин: более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан ДНР и ЛНР
Об этом, как пишет ТАСС, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
По его словам, в суды направлено 90 уголовных дел.
«На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых к пожизненному», — сообщил Бастрыкин.
Он также сказал, что Следственный комитет России назначил экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает военных ВСУ, причастных к теракту.