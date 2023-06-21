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Бастрыкин: более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан ДНР и ЛНР

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Суды Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному сроку, уже более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, в суды направлено 90 уголовных дел.

«На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых к пожизненному», — сообщил Бастрыкин.

Он также сказал, что Следственный комитет России назначил экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает военных ВСУ, причастных к теракту.

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