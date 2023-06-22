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В ЛНР вынесли приговор бойцу Нацгвардии Украины, бросившему гранату во двор жилого дома

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Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова. Он признан виновным по трём статьям, среди которых — покушение на убийство, совершённое общеопасным способом.
В ЛНР вынесли приговор бойцу Нацгвардии Украины, бросившему гранату во двор жилого дома
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре России.

«Установлено, что 21.04.2022 Соколов с целью убийства и устрашения мирного населения Луганской Народной Республики, в частном секторе города Рубежного забросил оборонительную осколочную гранату Ф-1 во двор жилого дома», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва в здании выбило шесть окон. Мирная жительница, проживающая в доме, получила множественные осколочные ранения.

Суд приговорил Соколова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Луганской Народной Республике приговорил к восьми годам колонии строго режима солдата ВСУ, похитившего в 2021 году у пункта пропуска «Первомайск — Золотое» офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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