В ЛНР вынесли приговор бойцу Нацгвардии Украины, бросившему гранату во двор жилого дома

Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова. Он признан виновным по трём статьям, среди которых — покушение на убийство, совершённое общеопасным способом.

Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре России.

«Установлено, что 21.04.2022 Соколов с целью убийства и устрашения мирного населения Луганской Народной Республики, в частном секторе города Рубежного забросил оборонительную осколочную гранату Ф-1 во двор жилого дома», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва в здании выбило шесть окон. Мирная жительница, проживающая в доме, получила множественные осколочные ранения.

Суд приговорил Соколова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Луганской Народной Республике приговорил к восьми годам колонии строго режима солдата ВСУ, похитившего в 2021 году у пункта пропуска «Первомайск — Золотое» офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).