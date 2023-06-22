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РПЦ: время доступа к «Троице» в храме Христа Спасителя сокращается на два часа

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Время доступа к иконе «Троица» Андрея Рублёва сокращается с 23 июня на два часа в день.
РПЦ: время доступа к «Троице» в храме Христа Спасителя сокращается на два часа
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщает информационная служба Московской епархии РПЦ в Telegram-канале.

«С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — сказано в заявлении.

В епархии уточнили, что в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.

Гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что критических угроз для сохранности иконы «Троица» в данный момент не наблюдается.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

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