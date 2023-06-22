РПЦ: время доступа к «Троице» в храме Христа Спасителя сокращается на два часа
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Об этом сообщает информационная служба Московской епархии РПЦ в Telegram-канале.
«С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — сказано в заявлении.
В епархии уточнили, что в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.
Гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что критических угроз для сохранности иконы «Троица» в данный момент не наблюдается.
В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.