РПЦ: время доступа к «Троице» в храме Христа Спасителя сокращается на два часа

Время доступа к иконе «Троица» Андрея Рублёва сокращается с 23 июня на два часа в день.

Об этом сообщает информационная служба Московской епархии РПЦ в Telegram-канале.

«С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — сказано в заявлении.

В епархии уточнили, что в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.

Гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что критических угроз для сохранности иконы «Троица» в данный момент не наблюдается.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.