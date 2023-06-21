Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В центре Грабаря сообщили, что критических угроз для сохранности «Троицы» не фиксируется

Короткая ссылка
Гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что критических угроз для сохранности иконы «Троица» в данный момент не наблюдается.
В центре Грабаря сообщили, что критических угроз для сохранности «Троицы» не фиксируется
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в храме Христа Спасителя наблюдается оптимальная температура для хранения иконы.

«Критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается», — констатировал он.

18 июня в Минкультуры сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва находится в храме Христа Спасителя, она в стабильном состоянии.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить