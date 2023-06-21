В центре Грабаря сообщили, что критических угроз для сохранности «Троицы» не фиксируется
- РИА Новости
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Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в храме Христа Спасителя наблюдается оптимальная температура для хранения иконы.
«Критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается», — констатировал он.
18 июня в Минкультуры сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва находится в храме Христа Спасителя, она в стабильном состоянии.
В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.