В центре Грабаря сообщили, что критических угроз для сохранности «Троицы» не фиксируется

Гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что критических угроз для сохранности иконы «Троица» в данный момент не наблюдается.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в храме Христа Спасителя наблюдается оптимальная температура для хранения иконы.

«Критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается», — констатировал он.

18 июня в Минкультуры сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва находится в храме Христа Спасителя, она в стабильном состоянии.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.