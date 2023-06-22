Прокуратура потребовала признать геноцидом действия фашистов в годы войны на Смоленщине
- РИА Новости
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«Прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины», — говорится в заявлении.
Отмечается, что фашистские захватчики на территории области совершили массовые и жестокие преступления против мирных жителей.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокуратура Волгоградской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны.
25 мая прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.