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Ортопед Дунаев призвал не забывать о разминке во время работ на дачном участке

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Врач-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Лев Дунаев дал советы по распределению нагрузок во время дачных работ. В частности, он рекомендовал не спешить и приступать к делам постепенно, с перерывами.
Ортопед Дунаев призвал не забывать о разминке во время работ на дачном участке
  • Gettyimages.ru
  • © Uwe Krejci

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт также посоветовал уделять внимание разминке, которая позволит предотвратить перенапряжение мышц.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от переноса тяжестей. Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей.

Нежелательно находиться на открытом солнце с 12:00 до 16:00. Важно пить больше воды для восстановления баланса.

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