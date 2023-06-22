Ортопед Дунаев призвал не забывать о разминке во время работ на дачном участке
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт также посоветовал уделять внимание разминке, которая позволит предотвратить перенапряжение мышц.
Кроме того, рекомендуется воздержаться от переноса тяжестей. Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей.
Нежелательно находиться на открытом солнце с 12:00 до 16:00. Важно пить больше воды для восстановления баланса.
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