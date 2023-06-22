В Челябинской области откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов в 2023 году

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин сообщил, что в регионе в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

На данный момент для них готовят специалистов, выделены бюджетные места для обучения на базе образовательных медучреждений области, передаёт его слова URA.RU со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР).

«В этом году фельдшерско-акушерские пункты в Челябинской области появятся в Агаповском и Аргаяшском районах, в Бредах, в Верхнеуральске, в Каслях, в Кунашаке, в Миасском, в Нязепетровске, в Троицке, в Фершампенуазе, в Чесме», — сообщил замминистра.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.