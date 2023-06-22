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Число пострадавших в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14

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Число пострадавших в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14, ещё пятеро погибли. Об этом информирует пресс-служба правительства Тамбовской области.
Число пострадавших в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14
  • РИА Новости

«В результате происшествия 20 июня пострадали 19 человек, из которых четверо погибли на месте, а остальные ранены», — говорится в сообщении.

Восьмерым пострадавшим оказали помощь на месте, остальные были госпитализированы. Ещё один из пострадавших скончался в больнице.

20 июня в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной ЧП на местном пороховом заводе стал человеческий фактор.

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