Глава Тамбовской области: человеческий фактор стал причиной ЧП на пороховом заводе
- РИА Новости
Об этом Егоров написал в своём Telegram-канале.
По его словам, на Тамбовском пороховом заводе произошёл хлопок с последующим возгоранием.
«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — сообщил он.
По его словам, «к сожалению, есть человеческие жертвы».
Глава региона добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Ранее в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, четыре человека погибли и два пострадали при ЧП.