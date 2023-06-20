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Глава Тамбовской области: человеческий фактор стал причиной ЧП на пороховом заводе

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Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной ЧП на местном пороховом заводе стал человеческий фактор.
Глава Тамбовской области: человеческий фактор стал причиной ЧП на пороховом заводе
  • РИА Новости

Об этом Егоров написал в своём Telegram-канале.

По его словам, на Тамбовском пороховом заводе произошёл хлопок с последующим возгоранием. 

«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — сообщил он.

По его словам, «к сожалению, есть человеческие жертвы».

Глава региона добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, четыре человека погибли и два пострадали при ЧП.

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