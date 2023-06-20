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Пожар начался в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области

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В МЧС Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.
Пожар начался в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, заявление о взрыве в здании по адресу: город Котовск, улица Проспект Труда, дом 23, поступило в 14:10 мск.

«По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода», — указывается в сообщении.

Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие, уточняются.

Ранее представитель ГУ МЧС по Ярославской области заявил, что в Ярославле произошёл крупный пожар на складах.

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