Представитель ГУ МЧС по Ярославской области заявил, что в Ярославле произошёл крупный пожар на складах.

Как заявил РИА Новости представитель ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

«В 07:38 объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что пожарные выехали на тушение возгорания в 05:45 мск. Предполагается, что на складе хранились лакокрасочные материалы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве заявила, что спасатели ликвидировали возгорание недалеко от станции метро «Новослободская».