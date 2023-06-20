Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ярославле произошёл крупный пожар на складах

Короткая ссылка
Представитель ГУ МЧС по Ярославской области заявил, что в Ярославле произошёл крупный пожар на складах.
В Ярославле произошёл крупный пожар на складах
  • РИА Новости

Как заявил РИА Новости представитель ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

«В 07:38 объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что пожарные выехали на тушение возгорания в 05:45 мск. Предполагается, что на складе хранились лакокрасочные материалы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве заявила, что спасатели ликвидировали возгорание недалеко от станции метро «Новослободская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить