В Ярославле произошёл крупный пожар на складах
- РИА Новости
Как заявил РИА Новости представитель ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.
«В 07:38 объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.
Уточняется, что пожарные выехали на тушение возгорания в 05:45 мск. Предполагается, что на складе хранились лакокрасочные материалы.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве заявила, что спасатели ликвидировали возгорание недалеко от станции метро «Новослободская».