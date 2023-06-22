В Тверской области сообщили о захоронении останков почти 600 красноармейцев во Ржеве

На Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве состоялось захоронение почти 600 красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами в 2022 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их», — подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Отмечается, что на Мемориальном кладбище советских воинов захоронили останки 585 солдат и офицеров Красной армии, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском округе в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Также уточняется, что удалось установить имена 34 красноармейцев.

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