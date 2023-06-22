Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби.

Церемония прошла в Александровском саду.

Ранее URA.RU сообщало, что в четверг, 22 июня, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит тематическую подсветку на телебашне в столице региона. С 22:45 до 01:00 на телебашне можно будет увидеть «Свечу памяти» и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.