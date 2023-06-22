RT с помощью нейросетей подготовил иллюстрации к песне «Священная война»

RT с помощью нейросетей в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны подготовил иллюстрации к песне «Священная война», написанной Василием Лебедевым-Кумачом.

Песня, ставшая символом Великой Отечественной войны, была написана Лебедевым-Кумачом всего за одну ночь — c 22 на 23 июня 1941 года.

«Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы?» — говорится в ролике.

Ранее RT публиковал отреставрированные с помощью нейросетей кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику.

Также была опубликована эксклюзивная цветная хроника времён Великой Отечественной войны, которая отреставрированная с помощью нейросетей. На кадрах можно увидеть первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года.