RT с помощью нейросетей подготовил иллюстрации к песне «Священная война»
Песня, ставшая символом Великой Отечественной войны, была написана Лебедевым-Кумачом всего за одну ночь — c 22 на 23 июня 1941 года.
«Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы?» — говорится в ролике.
Ранее RT публиковал отреставрированные с помощью нейросетей кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику.
Также была опубликована эксклюзивная цветная хроника времён Великой Отечественной войны, которая отреставрированная с помощью нейросетей. На кадрах можно увидеть первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года.