Минтранс Крыма: восстановление Чонгарского моста займёт максимум несколько недель

Полное восстановление Чонгарского моста между Херсонской областью и Крымом займёт не больше нескольких недель.

Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Крым 24».

«Если мы берём в разговор полное восстановление мостового сооружения, пролёта, который там повреждён, это максимум займёт несколько недель», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.