В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать бутилированную воду
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По словам специалиста, прежде всего нужно обратить внимание на происхождение воды «в соответствии с техническим регламентом».
«Если вода происходит из природных источников и не прошла дополнительную обработку, изменяющую её природный химический состав, то на маркировке такой бутылки будет надпись «природная», на это следует ориентироваться», — подчеркнула она.
Собеседница RT также отметила, если говорить о физиологической полноценности воды, которую мы употребляем, существует ошибочное мнение, что минеральная вода, минерально-лечебная, лечебно-столовая, более полезная, однако это не так.
«Именно за счёт лечебного эффекта, который необходим для корректировки состояния здоровья, мы можем своему организму как принести пользу, так и причинить вред, поэтому применение минеральной, лечебной или лечебно-столовой питьевой воды должно обязательно происходить после консультации с врачом. Если мы говорим просто о природной минеральной воде, то здесь, конечно, такого требования нет», — объяснила Саратцева.
По её мнению, минерально-столовая вода потенциально не несёт лечебного эффекта.
Эксперт добавила, что в бутилированной воде следует обратить внимание на те свойства, которые зашифрованы под словом «качество».
«Есть вода первой и высшей категории. Вода первой категории не обладает тем набором микроэлементов, которые, с точки зрения физиологической полноценности, обеспечивают суточную потребность, такие микроэлементы содержатся в воде высшей категории, поэтому помимо надписи «природная» на маркировке, надо обратить внимание на категорию качества воды», — рекомендовала она.
Приобретая воду в пластиковой таре в жаркое время, Саратцева также посоветовала не оставлять её на солнце, потому что при нагревании возможна миграция фталатов из пластика в саму воду.
«Вода в тёмной бутылке меньше подвержена воздействию солнечных лучей, и, соответственно, у потребителя может храниться дольше», — заключила эксперт.
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