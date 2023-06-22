Юрист Соловьёв: за тяжкий вред здоровью хозяин собаки может получить реальный срок

Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT сообщения из соцсетей о том, что жители московского района Щукино боятся выходить из дома из-за агрессивного питбуля.

«С точки зрения гражданского законодательства собака — это имущество. Поэтому если собака, у которой есть хозяин, убила или покалечила другую собаку, то владелец последней может потребовать возмещения понесённых убытков, в том числе морального ущерба. Если в добровольном порядке это сделано не будет, то единственный вариант — обратиться в суд. Но там необходимо будет предоставить доказательства инцидента — показания свидетелей, записи видеокамер. Также нужно обратиться с органы внутренних дел — полицейские имеют право привлечь владельца собаки-агрессора к административной ответственности за нарушение выгула собаки (с учётом причинения ущерба он будет выше, чем нарушение выгула само по себе)», — объяснил эксперт.

Кроме того, как напомнил юрист, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

«При рассмотрении вопроса наступления уголовной ответственности необходимо помнить, что за вред, причинённый собакой, [ответственность] несёт её хозяин. Поэтому и за умышленное (в случае натравливания) или неумышленное причинение вреда здоровью человека наступает ответственность в соответствии с тяжестью последствий», — подчеркнул собеседник RT.

Необходимо сразу же получить справку о причинённом вреде здоровью в медицинском учреждении и обратиться с заявлением в органы внутренних дел, заявил он.

«За тяжкий вред здоровью хозяин агрессивной собаки может получить и реальный срок лишения свободы», — заключил Соловьёв.

Ранее появились сообщения о том, что жители Щукина боятся выходить из дома из-за агрессивного питбуля. Сообщалось о случаях нападения собаки на других животных и на пожилую женщину.