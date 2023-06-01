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Бойцовая собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

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Собака бойцовой породы напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области. Полиция проводит проверку.
Бойцовая собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на слова очевидцах в соцсетях.

Инцидент произошёл 30 мая. 

Как рассказали очевидцы, женщина гуляла с собаками на общественном пляже без поводков и намордников. В результате одна из собак напала на ребёнка.

По словам матери мальчика, хозяйка животных после нападения ушла, не оказав помощь ребёнку и не вызвав скорую помощь. В итоге скорую вызвали очевидцы. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.

«В настоящее время по данному факту в отделе полиции №21 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение», — заявили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU выразил мнение, что кинологические курсы нужно пройти всем владельцам собак.

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