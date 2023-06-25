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Врач Иванов: появление болезненных пузырей говорит о солнечном ожоге второй степени

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Анастасия Румянцева
Врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал RT том, как защититься от солнечных ожогов. Они, по словам эксперта, могут проявляться в виде воспаления: от небольшого покраснения кожи до болезненных пузырей, заполненных жидкостью, — в таком случае говорят ещё и об ожоге второй степени.
Врач Иванов: появление болезненных пузырей говорит о солнечном ожоге второй степени
  • Gettyimages.ru
  • © Iuliia Burmistrova

Если кожа очень чувствительна к ультрафиолету и быстро обгорает, следует выбрать средство с уровнем защиты SPF 50, посоветовал он. 

«Если ожог всё же проявился, примите прохладный душ — но без мыла, гелей и скрабов. Ещё можно сделать компресс из полотенца, смоченного в чистой воде. Для облегчения дискомфорта и боли рекомендуется применять специальные средства после загара с декспантенолом: они отлично увлажняют и успокаивают кожу, а также улучшают процессы регенерации», — рассказал эксперт.

По словам врача, от спиртосодержащих средств и лосьонов важно отказаться — они сильно сушат кожу и могут усилить воспаление. Также не следует использовать жирные кремы и масла: они создают парниковый эффект, нарушают теплообмен и мешают коже дышать, объяснил собеседник RT.

По его словам, пузыри прокалывать категорически запрещено: это может привести к инфицированию кожи.

«Что касается народных методов лечения, например обработки ожогов сметаной и кефиром, — они небезопасны и не рекомендованы для использования. Кисломолочные продукты содержат большое количество микроорганизмов. Лечебный эффект от них отсутствует, а вот риск инфицировать повреждённую кожу очень велик. Лед тоже не подойдёт: резкий перепад температур может дополнительно повредить кожу и усилить воспаление», — резюмировал дерматолог.

Ранее офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова рассказала в беседе с RT, как выбрать солнцезащитные очки, а также напомнила о необходимости носить их детям.

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