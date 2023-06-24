Врач Банный: вода в каркасных и надувных бассейнах безопасна только первые сутки

Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, что вода в каркасных и надувных бассейнах безопасна только первые сутки, затем её нужно менять или обрабатывать.

После купания в стоячей воде появляются бактерии — они попадают в неё с частицами земли, в которой содержится очень много микроорганизмов, а также с потом и слюной купающихся, предупредил эксперт.

«Уже спустя сутки вода в бассейне теряет свою прозрачность и может приобрести затхлый запах — это первый «красный флаг», предупреждающий об опасности: резервуар превращается в источник инфекций», — рассказал эксперт Лаборатории «Гемотест».

Обеззараживание бассейна можно провести двумя основными путями. Если его объём небольшой, воду следует ежедневно сливать, а дно и стенки тщательно мыть со специальным моющим средством, заявил врач.

«Затем бассейн нужно ополоснуть проточной водой и наполнить заново. Для больших бассейнов, в том числе каркасных, такой метод вряд ли подойдёт. В таком случае следует купить к бассейну систему очистки и использовать специальные средства для стерилизации воды согласно инструкции», — порекомендовал Банный.

По его словам, фильтр позволит отсеять посторонние частицы, а химическая обработка уничтожит все болезнетворные бактерии.

«Однако важно соблюдать рекомендации производителей: вовремя менять расходные материалы в очистительных системах и добавлять антибактериальные средства строго по объёму бассейна — чтобы не спровоцировать раздражение кожи при купании», — добавил он.

Если владельцы не следят за гигиеной бассейна, купающиеся могут заразиться острой кишечной инфекцией, получить воспаление глаз и ушей, а также различные дерматологические заболевания, особенно если на поверхности кожи есть ранки, подчеркнул эксперт.

«В таком случае плавание в реке или озере, где официально разрешено купание, будет куда более безопасным», — подвёл итог врач.

Ранее врач-педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала в беседе с RT, что ротавирусный гастроэнтерит — самая частая причина рвоты и диареи у детей и взрослых.