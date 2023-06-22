На Кубани создали почти 20 тысяч летних рабочих мест для подростков

На Кубани создали практически 20 тыс. рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на слова вице-губернатора Анны Миньковой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Краснодаре.

В этом году планируют трудоустроить 28 тыс. несовершеннолетних.

«На созданных рабочих местах уже работают 8,2 тыс. подростков. Из них 1,3 тыс. — дети, нуждающиеся в особой заботе государства», — заключил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Анна Минькова отметила, что нужно активно заниматься вопросами занятости подростков в период летних каникул, но не забывать и об отдыхе.

«Все эти дети должны быть вовлечены в летнюю оздоровительную кампанию, должны быть в зоне особого внимания и на нашем контроле. У нас активно работает лагерь в Анапе, и мы сегодня находимся в стадии проектирования большого лагеря в Кабардинке», — прокомментировала заместитель губернатора.

Ранее НСН сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул.