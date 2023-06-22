На Кубани создали почти 20 тысяч летних рабочих мест для подростков
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на слова вице-губернатора Анны Миньковой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Краснодаре.
В этом году планируют трудоустроить 28 тыс. несовершеннолетних.
«На созданных рабочих местах уже работают 8,2 тыс. подростков. Из них 1,3 тыс. — дети, нуждающиеся в особой заботе государства», — заключил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.
Анна Минькова отметила, что нужно активно заниматься вопросами занятости подростков в период летних каникул, но не забывать и об отдыхе.
«Все эти дети должны быть вовлечены в летнюю оздоровительную кампанию, должны быть в зоне особого внимания и на нашем контроле. У нас активно работает лагерь в Анапе, и мы сегодня находимся в стадии проектирования большого лагеря в Кабардинке», — прокомментировала заместитель губернатора.
Ранее НСН сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул.