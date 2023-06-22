Совфед разработает закон о лишении свободы за распространение персональных данных
- РИА Новости
Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин.
«За распространение личной информации, в случае если эти действия совершаются организованной группой лиц, штраф достигает 3 млн рублей вместе с заключением под стражу сроком до десяти лет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Государственная дума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые пользуются иностранными мессенджерами для пересылки данных россиян.