Совфед разработает закон о лишении свободы за распространение персональных данных

Совфед разработает законопроект, предусматривающий штраф до 3 млн рублей и заключение под стражу на срок до десяти лет за намеренное распространение персональных данных граждан.

Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин.

«За распространение личной информации, в случае если эти действия совершаются организованной группой лиц, штраф достигает 3 млн рублей вместе с заключением под стражу сроком до десяти лет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Государственная дума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые пользуются иностранными мессенджерами для пересылки данных россиян.