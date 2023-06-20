ГД приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через иностранные мессенджеры

Государственная дума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые пользуются иностранными мессенджерами для пересылки данных россиян.

Об этом говорится на сайте Думы.

Отмечается, что речь идёт об использовании личных данных для передачи платёжных документов и персональной информации при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Сумма штрафа для госслужащих составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Что касается юридических лиц, предполагается взимание штрафа на сумму от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что допустившие утечки данных компании оштрафованы почти на 3,5 млн рублей.