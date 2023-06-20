Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ГД приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через иностранные мессенджеры

Короткая ссылка
Государственная дума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые пользуются иностранными мессенджерами для пересылки данных россиян.
ГД приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через иностранные мессенджеры
  • Gettyimages.ru
  • © standret

Об этом говорится на сайте Думы.

Отмечается, что речь идёт об использовании личных данных для передачи платёжных документов и персональной информации при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Сумма штрафа для госслужащих составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Что касается юридических лиц, предполагается взимание штрафа на сумму от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что допустившие утечки данных компании оштрафованы почти на 3,5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить