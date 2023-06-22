Минтранс Крыма: очередей в пункте пропуска с Херсонской областью в Армянске почти нет

Очередей в пункте пропуска в Армянске практически нет, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Временно автомобили направляются через пункты пропуска в Армянск. Сейчас там очередь небольшая, стандартная, как и каждый день бывает. Предпосылок увеличения очередей нет», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что стандартное время досмотра автомобилей в пунктах пропуска составляет 20—30 минут.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.