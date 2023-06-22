Котяков: четырёхдневная рабочая неделя возможна при договорённости с работодателем
«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — цитирует РИА Новости Котякова.
По его словам, данная возможность существует сегодня по договорённости с работодателем.
Он отметил, что периодически появляются предложения ввести четырёхдневную или шестидневную рабочую неделю, но пятидневная рабочая неделя является компромиссом.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.