Котяков: четырёхдневная рабочая неделя возможна при договорённости с работодателем

Четырёхдневная рабочая неделя в России возможна при наличии договорённости с работодателем, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — цитирует РИА Новости Котякова.

По его словам, данная возможность существует сегодня по договорённости с работодателем.

Он отметил, что периодически появляются предложения ввести четырёхдневную или шестидневную рабочую неделю, но пятидневная рабочая неделя является компромиссом.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.