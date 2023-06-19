Руководитель школы развития карьеры Мурадян высказался об идее ввести шестидневку в России

Специалист в области управления человеческими ресурсам, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян отреагировал на предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести в России шестидневную рабочую неделю.

«Суть-то не в шести или четырёх днях, а в том, что работать надо продуктивнее и эффективнее. И это касается как частного, так и государственного секторов», — поделился Мурадян с телеканалом «360».

Он отметил, что продуктивность персонала в России одна из самых низких в мире — порядка 17%.

Государству в первую очередь стоит задуматься над тем, как повысить эффективность работы сотрудников, а не об увеличении или уменьшении количества рабочих дней, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.