Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС
«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».
Он отметил, что всё находящееся в Днепре попадает в Чёрное море и далее идёт в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.
По его словам, в тех регионах также возможно возникновение проблем, связанных с заражением воды.
Ранее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.