Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС

Короткая ссылка
После ЧП на Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

Он отметил, что всё находящееся в Днепре попадает в Чёрное море и далее идёт в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

По его словам, в тех регионах также возможно возникновение проблем, связанных с заражением воды.

Ранее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить