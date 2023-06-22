Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС

После ЧП на Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

Он отметил, что всё находящееся в Днепре попадает в Чёрное море и далее идёт в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

По его словам, в тех регионах также возможно возникновение проблем, связанных с заражением воды.

Ранее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.