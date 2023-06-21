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Сальдо заявил, что Днепр вошёл в берега ниже Каховской ГЭС

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинён сильный ущерб.

«Во всех населённых пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошёл в свои берега», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Таврия».

Сальдо подчеркнул, что дома и постройки из-за подтопления пришли в негодность. 

«Разрушены фундаменты, обветшали стены, всё это придётся переделывать по-новому», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.

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