Сальдо заявил, что Днепр вошёл в берега ниже Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинён сильный ущерб.

«Во всех населённых пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины… Днепр уже вошёл в свои берега», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Таврия».

Сальдо подчеркнул, что дома и постройки из-за подтопления пришли в негодность.

«Разрушены фундаменты, обветшали стены, всё это придётся переделывать по-новому», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.