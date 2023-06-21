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Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС возросло до 121

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Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.
Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС возросло до 121
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

«На сегодняшний день из зоны подтопления бригады скорых госпитализировали в медучреждения региона 121 человека», — приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что 17 человек направлены в Крым.

Ранее число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и подтопления территории в Херсонской области возросло до 41.

В МЧС сообщали, что свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тыс. жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.

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