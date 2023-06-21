Алексеенко: число погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 41

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и подтопления территории в Херсонской области возросло до 41.

Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших возросло до 41», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Пострадали 115 человек.

В МЧС сообщали, что свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тыс. жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.

Специалисты ведомства проводят дезинфекционные мероприятия внутри помещений, освободившихся от воды.