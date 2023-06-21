Алексеенко: число погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 41
Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«К сожалению, число погибших возросло до 41», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
Пострадали 115 человек.
В МЧС сообщали, что свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тыс. жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.
Специалисты ведомства проводят дезинфекционные мероприятия внутри помещений, освободившихся от воды.