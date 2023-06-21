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Терапевт Тихомирова назвала первые признаки теплового удара

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Врач — терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова заявила, что первыми признаками теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, тошнота, учащённое сердцебиение.
Терапевт Тихомирова назвала первые признаки теплового удара
  • Gettyimages.ru
  • © Biserka Stojanovic

«Данное состояние может вызвать серьёзные нарушения в работе жизненно важных органов. В частности, страдает сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы и головной мозг. Также тепловой удар может привести к обезвоживанию организма», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если в течение десяти минут состояние не улучшилось, то нужно обратиться за медпомощью.

Как отметила Тихомирова, если человек потерял сознание, то следует вызвать скорую.

Для профилактики теплового удара рекомендуется пить достаточное количество воды, а также ограничить физнагрузки в жару и воздержаться от пребывания на солнце с 11:00 до 16:00.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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