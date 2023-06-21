Песков: средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей при атаке на Подмосковье

Средства по борьбе с беспилотниками справились с задачей во время атаки соответствующих средств на Московскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют», — сказал он.

По словам Пескова, беспилотники были нейтрализованы.

21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.

Он уточнил, что обнаружены осколки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

В Минобороны России подтвердили, что российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками самолётного типа объекты в Московской области.