Песков: средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей при атаке на Подмосковье
- РИА Новости
«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют», — сказал он.
По словам Пескова, беспилотники были нейтрализованы.
21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.
Он уточнил, что обнаружены осколки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.
В Минобороны России подтвердили, что российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками самолётного типа объекты в Московской области.