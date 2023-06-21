Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Московскую область

Российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками самолётного типа объекты в Московской области, заявили в Минобороны России.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.

Он уточнил, что обнаружены осколки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств РЭБ.