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Воробьёв подтвердил падение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминского района

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.

«Два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьёв в Telegram.

Он уточнил, что обнаружены осколки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств РЭБ.

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