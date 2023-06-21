Воробьёв подтвердил падение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.

«Два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьёв в Telegram.

Он уточнил, что обнаружены осколки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств РЭБ.