ТАСС: в Московском регионе с помощью РЭБ сбиты три беспилотных летательных аппарата

Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств РЭБ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе (дислокации. — RT) Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обломки БПЛА будут направлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка.

Пострадавших нет.

Также сообщалось, что украинские боевики при помощи дронов-камикадзе нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.