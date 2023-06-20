Три мирных жителя пострадали при ударе дронов-камикадзе боевиков ВСУ по Новой Каховке

Украинские боевики при помощи дронов-камикадзе нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.

РИА Новости