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Три мирных жителя пострадали при ударе дронов-камикадзе боевиков ВСУ по Новой Каховке

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Украинские боевики при помощи дронов-камикадзе нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.
Три мирных жителя пострадали при ударе дронов-камикадзе боевиков ВСУ по Новой Каховке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба городского округа.

«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане, сейчас они госпитализированы», — сказал представитель оперштаба.

Уточняется, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские войска ночью средствами радиоэлектронной борьбы на севере полуострова приземлили вражеский беспилотник.

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