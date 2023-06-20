Три мирных жителя пострадали при ударе дронов-камикадзе боевиков ВСУ по Новой Каховке
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба городского округа.
«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане, сейчас они госпитализированы», — сказал представитель оперштаба.
Уточняется, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские войска ночью средствами радиоэлектронной борьбы на севере полуострова приземлили вражеский беспилотник.