РИА Новости: украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка

Украинский БПЛА попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка.

Об этом пишет РИА Новости.

«ЧП произошло на проспекте Маяковского, 20б, беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже», — сказано в материале.

Уточняется, что в квартире в момент прилёта БПЛА никого не было, пострадавших нет.

Также отмечается, что перед зданием находятся осколки выбитых стёкол, рамы и обломки БПЛА с микросхемами.

Ранее украинские боевики при помощи дронов-камикадзе нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.

Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.