Клишас прокомментировал законопроект о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал проект федерального закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», одним из соавторов которого является.

«Мы регулярно получаем обращения заключённых с просьбой разрешить им отправиться в зону СВО. Предлагаемые изменения позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества», — заявил Клишас в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, документ касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в ВС России.

«Данный законопроект говорит о заключении контракта для прохождения военной службы в вооружённых силах, устанавливает категории лиц, которые могут рассчитывать на освобождение от уголовного преследования в случае заключения контракта», — уточнил сенатор.

Он отметил, что подписать контракт с Минобороны смогут лица, в отношении которых приговор вступил в законную силу и которые не отбыли назначенное им наказание.

«Будет установлена специальная процедура отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону СВО тех, кто там находиться не должен», — добавил Клишас.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о возможности призыва осуждённых за нетяжкие преступления на службу в Вооружённые силы России по контракту.