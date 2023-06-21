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МВД: во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года гражданку Австрии

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Полиция нашла во Владивостоке гражданку Австрии, пропавшую в Вене в 2022 года и объявленную в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю в Telegram.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД Приморья установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», — сообщили в ведомстве.

9 июня «Российская газета» сообщила, что в Волгограде разыскивают мать четырёхлетнего мальчика, которого 8 июня прохожие нашли на улице Быкова, после чего обратились в органы правопорядка. Сообщается, что ребёнок один бродил по Тракторозаводскому району города.

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