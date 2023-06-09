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В Волгограде нашли одиноко бродившего по улице четырёхлетнего ребёнка

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В Волгограде разыскивают мать четырёхлетнего мальчика, которого 8 июня прохожие нашли на улице Быкова, после чего обратились в органы правопорядка.
В Волгограде нашли одиноко бродившего по улице четырёхлетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что ребёнок один бродил по Тракторозаводскому району города.

«Сотрудниками МВД были получены данные о личности ребёнка и его родителях. По месту жительства 45-летняя мать ребёнка отсутствует, её местонахождение неизвестно», — уточнили в ведомстве.

Женщину объявили в розыск. В настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будут приняты меры.

Пока мальчика поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Ачинске (Хакасия) госпитализирован четырёхлетний мальчик, который выжил после падения из окна пятого этажа.

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