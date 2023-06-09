В Волгограде нашли одиноко бродившего по улице четырёхлетнего ребёнка
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
Сообщается, что ребёнок один бродил по Тракторозаводскому району города.
«Сотрудниками МВД были получены данные о личности ребёнка и его родителях. По месту жительства 45-летняя мать ребёнка отсутствует, её местонахождение неизвестно», — уточнили в ведомстве.
Женщину объявили в розыск. В настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будут приняты меры.
Пока мальчика поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Ачинске (Хакасия) госпитализирован четырёхлетний мальчик, который выжил после падения из окна пятого этажа.