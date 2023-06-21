«Известия»: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.
По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, для участия в программе необходимо параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры в новостройке.
«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя найм жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — пояснил он.
11 июня глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о четырёх вариантах обеспечения жильём сотрудников предприятий отечественного ОПК.
Он сообщил, что программа льготного арендного жилья может заработать в 2023—2024 годах.