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«Известия»: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья

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В России планируется ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, для участия в программе необходимо параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя найм жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — пояснил он.

11 июня глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о четырёх вариантах обеспечения жильём сотрудников предприятий отечественного ОПК.

Он сообщил, что программа льготного арендного жилья может заработать в 2023—2024 годах.

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