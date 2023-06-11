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Минпромторг определил четыре варианта обеспечения жильём сотрудников ОПК России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о четырёх вариантах обеспечения жильём сотрудников предприятий отечественного ОПК.
Минпромторг определил четыре варианта обеспечения жильём сотрудников ОПК России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра, первый вариант предполагает субсидирование половины стоимости аренды жилья на вторичном рынке. Также рассматривается аренда организациями ОПК специально построенной или приобретённой недвижимости для сдачи в будущем работникам с субсидированием 50% от стоимости найма.

«В качестве экстренной меры — субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам для работников организаций ОПК», — добавил Мантуров.

Он сообщил, что программа льготного арендного жилья может заработать в 2023—2024 годах.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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