Программа льготного арендного жилья для работников ОПК может заработать в 2023 году
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Мантурова, министерство планирует этим летом внести в правительство необходимые для реализации проекта акты.
Как рассказал министр, финансирование программы предусмотрено в рамках бюджетного процесса в 2024—2026 годах.
«Но с учётом актуальности вопроса сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 году», — констатировал он.
Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной аренды жилья для работников ОПК очень важна и перспективна.