Программа льготного арендного жилья для работников ОПК может заработать в 2023 году

Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что программа льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может заработать в России в 2023—2024 годах.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Мантурова, министерство планирует этим летом внести в правительство необходимые для реализации проекта акты.

Как рассказал министр, финансирование программы предусмотрено в рамках бюджетного процесса в 2024—2026 годах.

«Но с учётом актуальности вопроса сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 году», — констатировал он.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной аренды жилья для работников ОПК очень важна и перспективна.