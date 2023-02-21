Хуснуллин поддержал предложение запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий ОПК

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса очень важна и перспективна.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«У нас в стране тема арендного жилья — это тема будущего. У нас в основном люди имеют жильё в собственности, но это достаточно дорогостоящая недвижимость», — сказал Хуснуллин.

По его словам, развитие рынка арендного жилья, прежде всего для тех отраслей, которые являются первоочередными, это важная часть послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.