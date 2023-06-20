Пульмонолог Айсанов рассказал о возможной опасности одышки в состоянии покоя

Профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов заявил, что одышка в состоянии покоя характерна для тяжёлой степени хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

«Корреляция между степенью одышки и ХОБЛ существует, и она достаточно сильная. Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, человек может самостоятельно оценить степень выраженности одышки с помощью опросников или шкал. Чем выше нагрузка, при которой возникает одышка, тем меньше её степень.

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