Пульмонолог Айсанов рассказал о возможной опасности одышки в состоянии покоя
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«Корреляция между степенью одышки и ХОБЛ существует, и она достаточно сильная. Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, человек может самостоятельно оценить степень выраженности одышки с помощью опросников или шкал. Чем выше нагрузка, при которой возникает одышка, тем меньше её степень.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.