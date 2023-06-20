Ростехнадзор начал расследование взрыва на Тамбовском пороховом заводе
- РИА Новости
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«Верхне-Донское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин группового несчастного случая на участке ФКП «Тамбовский пороховой завод», — приводит ТАСС заявление.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате взрыва на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области.
В ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.
Позднее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 12.