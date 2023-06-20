СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
- РИА Новости
«В результате погибли четыре человека, точное количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.
Позднее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 12.